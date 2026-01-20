¡Hasta 5 años de cárcel por fraude en la paternidad!

El diputado Jairo Bolota Salazar presentó un anteproyecto de ley que promete sacudir a muchos hogares: sancionar penalmente el fraude de paternidad. Según explicó, hoy en Panamá estas situaciones quedan casi impunes, y su propuesta busca prevenir y castigar a quienes engañan con hijos que no son de ellos.

“Este anteproyecto es muy importante en la República de Panamá”, dijo Salazar ante el pleno, mientras describía escenas que, aseguró, se repiten: hombres que durante años asumen la manutención y crianza de un hijo, hasta que una prueba de ADN revela que no hay vínculo biológico.

“Existe la imputación de paternidad, sí, pero después de eso no pasa nada. Esta ley es para cambiar la situación”, agregó.

La propuesta plantea penas de 2 a 5 años de prisión para quienes, a sabiendas, atribuyan falsamente la paternidad con el fin de obtener manutención u otros beneficios. Para Salazar, el efecto clave será disuasivo: “Al momento de que la mujer sepa que hay sanción de años en prisión, va a decir: ‘¿sabes qué? ya hay una ley’”, señaló.

La iniciativa busca dejar claro que engañar con la paternidad ya no será un juego. Según el diputado, la ley no solo castigará, sino que también enviará un mensaje fuerte a quienes hoy aprovechan la impunidad: “Si no hay consecuencias, se repite. Con esto habrá consecuencias”.

En redes y barrios, el tema ha generado polémica y debate. Algunos hombres celebran la medida como justicia necesaria, mientras otros advierten que habrá que ver cómo se aplica en la práctica. Lo que está claro es que Panamá está a punto de abrir un capítulo controvertido en la historia de la paternidad y la ley.