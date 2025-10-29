Nacional - 29/10/25 - 12:00 AM

¡Hay sed de trabajo! La gente asistió en masa a la Feria de Empleo en La Pintada

Cientos de personas se aproximaron al Municipio de La Pintada (Coclé), con un objetivo claro: participar de la Feria de Reclutamiento para los puestos que se generarán en las actividades del Plan de Mantenimiento en la mina de Cobre Panamá.

A esta feria de reclutamiento asistieron más de 3,500 personas; incluso algunas llegaron desde el lunes en la tarde.

Al menos así lo dio a conocer Merlin Arcia, del departamento de Recursos Humanos de la Alcaldía de La Pintada, quien subrayó que definitivamente para la población, el impacto es positivo, porque todos aspiran a la "oportunidad de un empleo y a generar ingresos para poder reactivar su economía y mejorar la calidad de sus hogares".

También mencionó que, como Municipio, están con el tema de "recibir hojas de vida y solicitudes de empleo, pero como Municipio subsidiado no tenemos la oportunidad de darle empleo a todos y eso es lo que ellos nos solicitan, y entendemos que estas oportunidades con las empresas son beneficiosas".

Precisamente, la feria está enfocada en personal comunitario, y por la cantidad de asistentes, "nos da a entender que muchas de estas personas en esta zona necesitan el empleo", señaló Velkis González de Cobre Panamá.

Están reclutando personal para el Plan de Mantenimiento en la mina para áreas de soldador industrial, mecánico, electricista, plomero y técnico en refrigeración, entre otros.

El número total de plazas no se ha definido aún, pues faltan dos ferias más, una en Donoso y la otra en Coclesito.

Por esta razón, el alcalde de Donoso, Edilberto Medina, se dio cita en el lugar para conocer un poco la logística para el próximo 15 de noviembre, fecha en que se realizará la feria en este punto.

Medina subrayó que se necesita la feria, debido a que en Donoso hay una "tasa de desempleo grande; como no hay empresas grandes y no hay muchas instituciones del Gobierno, solo nos dedicamos a la pesca, la agricultura y la ganadería, y estas no cubren la tasa de desempleo en Donoso".

