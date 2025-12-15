Hay trabajo y futuro: "Bolo" defiende el bioetanol y responde a críticas

on el calor encima y el debate encendido, el contralor general Anel “Bolo” Flores salió al paso de las críticas y defendió con firmeza la propuesta de incluir la producción de bioetanol como motor para ampliar la industria azucarera y generar miles de empleos en el país.

Flores reconoció que es dueño de una industria azucarera y dejó claro que no descarta participar del negocio si la ley se aprueba, pero aseguró que eso no debe convertirse en un freno para el desarrollo nacional.

“Aquí pueden generarse hasta 20 mil empleos. Oponerse a eso es, como mínimo, mezquino”, sostuvo el contralor, visiblemente molesto por los cuestionamientos. Para Flores, resulta absurdo pretender que provincias como Chiriquí, donde opera un ingenio azucarero, no puedan crecer solo porque él ocupa un cargo público.

Con tono directo, calificó de miopes a quienes atacan la iniciativa sin entender lo que significa producir, invertir y generar empleo real. “La mayoría de los que critican jamás han producido nada”, lanzó.

En el plano legal, Flores explicó que la propuesta contempla dos ajustes clave:

Un impuesto histórico de 3.78 dólares , que lleva años en papel sin que el Estado haya cobrado ni un solo dólar .

, que lleva años en papel . Cambios en el esquema de licencias, para ordenar y transparentar el proceso.

“No hay renta sustitutiva, soy parte de la solución, no del problema”, insistió el contralor, defendiendo que la ley busca dinamizar la economía, no beneficiar a unos pocos.