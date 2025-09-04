Nacional - 04/9/25 - 12:00 AM

¡Hazte grande, mi 'sele'!

Panamá, la selección mejor posicionada en el ránking de Concacaf que disputa la fase final de las eliminatorias al Mundial de 2026, se enfrentará hoy en Paramaribo a su par de Surinam en el inicio del grupo A.

Panameños y surinameses rivalizarán por primera vez en una fase eliminatoria y, sobre el papel, para el conjunto de Thomas Christiansen podría ser el rival más complicado en este comienzo del camino hacia el que sería su segundo Mundial absoluto.

Christiansen, en declaraciones recientes, subrayó que la selección de Surinam "va a ser difícil", por lo que demostró en la Copa Oro y en partidos previos ante Costa Rica y Canadá.

El seleccionador panameño añadió que han "tenido mucho tiempo para analizar a Surinam" y destacó la presencia de varios jugadores de la plantilla rival que militan en el fútbol europeo.

Christiansen contará para este compromiso con todas sus figuras, entre ellas los centrocampistas Édgar Yoel Bárcenas y Adalberto Carrasquilla, quienes regresan tras perderse la Copa Oro 2025 por lesión.

Surinam, por su parte, atraviesa una buena racha con seis triunfos en sus últimos ocho encuentros clasificatorios. Esta será su primera presencia en la fase final de Concacaf desde 1978.

Su seleccionador, Stanley Menzo, comentó a medios locales que ha puesto especial atención en el duelo ante Panamá, al que considera "uno de los gigantes del área", y aseguró que su objetivo es "sorprender a sus rivales" del grupo A, que también integran Guatemala y El Salvador.

En el plantel surinamés destacan Sheraldo Becker, delantero del Osasuna español; Kenneth Paal, del Antalyaspor turco, y Jean Paul Boëtius, del Darmstadt alemán.

