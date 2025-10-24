Nacional - 24/10/25 - 01:16 PM

Héctor Brands coge vuelo y se va a Miami en medio de investigación millonaria

Brands se encuentra bajo investigación por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos

 

Por: Redacción / Crítica -

El exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, abandonó el país este viernes rumbo a Miami, Estados Unidos, en medio del escándalo que lo rodea por presuntos movimientos financieros millonarios.

Según trascendió, Brands abordó el vuelo #226 de Copa Airlines, que despegó del Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 8:07 a.m., tres minutos antes de lo programado, y aterrizó en Miami a las 12:20 del mediodía. El exfuncionario salió por la Terminal 1, puerta de embarque número 135, sin que hasta el momento se conozcan detalles sobre su regreso.

Brands se encuentra bajo investigación por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante su gestión al frente de Pandeportes.

Se conoció que Brans fue retendo por personal de Migración en el Aeropuerto de Tocumen, pero posteriormente se le permitió viajar ya que no existe impedimento de salida del país. 

El hecho ha levantado sospechas y encendido las alarmas en redes sociales, donde muchos cuestionan cómo fue posible que un investigado por manejos de dinero público saliera sin problema.

Te puede interesar

Héctor Brands coge vuelo y se va a Miami en medio de investigación millonaria

Héctor Brands coge vuelo y se va a Miami en medio de investigación millonaria

Octubre 24, 2025
Centro Cultural de Santiago, un sueño de 14 años, finalmente se hará realidad

Centro Cultural de Santiago, un sueño de 14 años, finalmente se hará realidad

 Octubre 24, 2025
Atención y mejoras: Supervisan unidades de salud en Portobelo y Sabanitas

Atención y mejoras: Supervisan unidades de salud en Portobelo y Sabanitas

 Octubre 24, 2025
Adelantan el "chen chen" a jubilados por las Fiestas Patrias

Adelantan el "chen chen" a jubilados por las Fiestas Patrias

 Octubre 24, 2025
Establecen horarios especiales para bares y eventos durante fiestas de fin año

Establecen horarios especiales para bares y eventos durante fiestas de fin año

 Octubre 24, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas