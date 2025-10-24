Héctor Brands coge vuelo y se va a Miami en medio de investigación millonaria

El exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, abandonó el país este viernes rumbo a Miami, Estados Unidos, en medio del escándalo que lo rodea por presuntos movimientos financieros millonarios.

Según trascendió, Brands abordó el vuelo #226 de Copa Airlines, que despegó del Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 8:07 a.m., tres minutos antes de lo programado, y aterrizó en Miami a las 12:20 del mediodía. El exfuncionario salió por la Terminal 1, puerta de embarque número 135, sin que hasta el momento se conozcan detalles sobre su regreso.

Brands se encuentra bajo investigación por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante su gestión al frente de Pandeportes.



Se conoció que Brans fue retendo por personal de Migración en el Aeropuerto de Tocumen, pero posteriormente se le permitió viajar ya que no existe impedimento de salida del país.

El hecho ha levantado sospechas y encendido las alarmas en redes sociales, donde muchos cuestionan cómo fue posible que un investigado por manejos de dinero público saliera sin problema.