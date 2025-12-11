Héctor Brands: Jueza ordena su detención provisional

Una jueza de garantías ordenó la detención provisional del exdiputado y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands, luego de declarar legal su aprehensión y dar por presentada la imputación por enriquecimiento injustificado agravado.

La jueza Tulia Morelos ordenó la detención provisional, señalando que existe riesgo de fuga, sustentado en el intento del exdiputado de viajar a Estados Unidos, conociendo que tenía abierta una investigación.

Por tal razón, el Tribunal de Garantías consideró que la medida cautelar impuesta es necesaria y proporcional a la naturaleza del hecho investigado.

El Ministerio Público reveló que el presunto enriquecimiento injustificado ascendería a más de 3 millones de dólares, acumulados entre 2021 y 2024 de forma ilícita.

Un informe de la Contraloría General de la República señala que Brands tenía un patrimonio de alrededor de 649 mil dólares que no se ha podido justificar.

La fiscalía informó que Brands gastó 28,883 balboas en un solo día, transacción que incluyó la compra de un brazalete de oro valorado en $10 mil dólares, destacando que ese movimiento no coincide con los ingresos que reportaba.

Además, también se hizo referencia a transferencias de una de sus empresas por 1.8 millones de dólares, que tampoco se ha podido justificar.

De acuerdo con información del Ministerio Público, se habrían realizado transferencias de hasta 10 millones de dólares provenientes de contratos estatales durante el período en que Brands ejercía funciones en el Gobierno. La defensa ha confirmado la existencia de esta transacción, pero sostiene que corresponde a pagos adeudados de años anteriores.

El exdiputado, quien también está siendo investigado por presunto blanqueo de capitales, fue aprehendido junto a sus 3 hijos, su expareja y pareja actual, la madrugada del martes 9 de diciembre durante la operación Bávaro, un operativo realizado por el Ministerio Público en conjunto con la Policía Nacional.