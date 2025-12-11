Regalías de concentrado de cobre se destinarán a obras prioritarias

@camargosan16

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, reveló que las regalías generadas por la exportación del concentrado de cobre (más de 122 mil toneladas) de la mina ascienden a 29 millones de dólares, dinero destinado para la ejecución de diversas obras en diferentes puntos del país.

Moltó, ayer en conferencia de prensa, señaló que las comunidades cercanas a la mina (Omar Torrijos, Donoso y La Pintada) serán las principales beneficiarias con estos recursos que serán distribuidos en proyectos de infraestructura, salud, educación, energía eléctrica y abastecimiento de agua.

“Se destinará a obras públicas en beneficio del país; de esos 29 millones de regalías se ha ordenado que se invierta de manera prioritaria y directa en infraestructura; los beneficios deben llegar a los que más lo necesiten”, manifestó Moltó.

A Omar Torrijos le tocarán más de 3 millones de dólares para la ampliación y equipamiento del centro de salud de Coclesito, suministro eléctrico de Nueva Esperanza y mejoras de caminos de acceso.

Mientras que a Donoso le corresponderá más de un millón de dólares para construcción de caminos de penetración en Guásimo y para la reparación del centro de salud en Coclé del Norte.

Y en La Pintada se invertirán más de un millón en la ampliación y equipamiento de la escuela de Llano Norte, mejoras en el sistema de agua potable de Llano Grande y Llano Norte y reparación de vías entre ambas comunidades.

Además, dijo que los fondos generados de esta operación se destinarán también para financiar el Plan de Preservación y Gestión Segura de la zona hasta que se tome una decisión sobre el futuro de la mina.

Asimismo, señaló que ningún centavo irá a la burocracia, consultorías u oficinas, sino "para beneficio de todo el país".

Explicó que, por instrucciones del presidente, los fondos serán manejados con transparencia y divulgados públicamente.

En tanto, indicó que los recursos se canalizarán hacia proyectos verificables.

Sobre la auditoría en curso dijo que es llevada por el Ministerio de Ambiente y reiteró que los resultados preliminares se publicarán cuando estén disponibles.