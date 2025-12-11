Mulino analizó avances de la integración en el MERCOSUR

El presidente José Raúl Mulino sostuvo ayer un encuentro con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, con quien conversó sobre la agenda de la próxima Cumbre del MERCOSUR, donde Panamá ya participa como Estado asociado con la meta de convertirse pronto en miembro pleno.

Tanto Peña como Mulino conversaron sobre los avances de la integración de este bloque de países considerado la quinta economía más grande del mundo y el interés de países como Brasil, Paraguay y Argentina de utilizar el potencial logístico de Panamá para acceder a otros mercados de una manera eficiente, y hablaron del tema de la seguridad internacional y el combate del crimen organizado.

Además, ayer el presidente fue recibido por el rey Harald V de Noruega en el Palacio Real de Oslo. La audiencia fue conjunta y contó también con la participación de los presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador). En este encuentro, los mandatarios hablaron sobre la importancia de la democracia en América y abordaron la situación de Venezuela.

Cabe destacar que Mulino y la primera dama, Maricen Cohen de Mulino, asistieron ayer a la ceremonia privada ofrecida en honor a la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, realizada en Oslo, Noruega.

En el encuentro asistieron jefes de Estado y líderes políticos de distintos países.