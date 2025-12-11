Piden votar a conciencia en el PP

A pocos días de las elecciones internas del Partido Popular (PP), previstas para este 13 de diciembre, la candidata a la presidencia del colectivo, Zulphy Santamaría, hizo un llamado urgente a los delegados para votar “a conciencia, por la transparencia, la decencia y el bien común”, en medio de la controversia generada por la participación de dos familiares de un detenido en la operación antidrogas Nodriza.

Santamaría afirmó que dentro del partido existe “mucha preocupación” por algunas candidaturas que, según dijo, podrían estar relacionadas o no con personas vinculadas a actos delictivos, lo que pone en riesgo la credibilidad y el futuro del PP.

“Si bien nadie puede señalar que una persona es culpable o no, cuando uno ve las noticias sobre la operación Nodriza se percata de que fue una investigación que tenía varios años y no se hizo de un momento para otro o para afectar una campaña política, como algunos han querido hacer ver”, expresó. Recordó que la operación, que incluyó allanamientos, seguimiento y escuchas telefónicas, tenía tres años en marcha.

La crisis interna se desató luego de que se conociera que dos familiares de César Caicedo, detenido durante la operación Nodriza por presunta participación como cabecilla de una red dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero, aspiran a altos cargos dentro del partido.

Se trata de César Caicedo hijo, candidato a la Vicepresidencia del PP, y su primo Eric Jiménez Caicedo, quien busca la Tercera Subsecretaría. Ambos integran la nómina encabezada por el actual subsecretario general, Cirilo Salas, aspirante a la presidencia del colectivo.