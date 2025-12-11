Nacional - 11/12/25 - 12:00 AM

Piden votar a conciencia en el PP

A pocos días de las elecciones internas del Partido Popular (PP), previstas para este 13 de diciembre, la candidata a la presidencia del colectivo, Zulphy Santamaría, hizo un llamado urgente a los delegados para votar “a conciencia, por la transparencia, la decencia y el bien común”, en medio de la controversia generada por la participación de dos familiares de un detenido en la operación antidrogas Nodriza.

Santamaría afirmó que dentro del partido existe “mucha preocupación” por algunas candidaturas que, según dijo, podrían estar relacionadas o no con personas vinculadas a actos delictivos, lo que pone en riesgo la credibilidad y el futuro del PP.

“Si bien nadie puede señalar que una persona es culpable o no, cuando uno ve las noticias sobre la operación Nodriza se percata de que fue una investigación que tenía varios años y no se hizo de un momento para otro o para afectar una campaña política, como algunos han querido hacer ver”, expresó. Recordó que la operación, que incluyó allanamientos, seguimiento y escuchas telefónicas, tenía tres años en marcha.

La crisis interna se desató luego de que se conociera que dos familiares de César Caicedo, detenido durante la operación Nodriza por presunta participación como cabecilla de una red dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero, aspiran a altos cargos dentro del partido.

Se trata de César Caicedo hijo, candidato a la Vicepresidencia del PP, y su primo Eric Jiménez Caicedo, quien busca la Tercera Subsecretaría. Ambos integran la nómina encabezada por el actual subsecretario general, Cirilo Salas, aspirante a la presidencia del colectivo.

Te puede interesar

Piden votar a conciencia en el PP

Piden votar a conciencia en el PP

 Diciembre 11, 2025
Regalías de concentrado de cobre se destinarán a obras prioritarias

Regalías de concentrado de cobre se destinarán a obras prioritarias

 Diciembre 11, 2025
Embajador de USA: ‘Biden coronó a una extorsionadora, Annette Planells’

Embajador de USA: ‘Biden coronó a una extorsionadora, Annette Planells’

 Diciembre 11, 2025
Noruega muestra a Panamá interés para proyectos de inversión públicos y del Canal

Noruega muestra a Panamá interés para proyectos de inversión públicos y del Canal

 Diciembre 11, 2025
Mulino analizó avances de la integración en el MERCOSUR

Mulino analizó avances de la integración en el MERCOSUR

 Diciembre 11, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Hombre muere al caerse en un balcón durante celebración familiar

Hombre muere al caerse en un balcón durante celebración familiar
Le caen a Héctor Brands. Aprehendido por presuntas irregularidades millonarias

Le caen a Héctor Brands. Aprehendido por presuntas irregularidades millonarias

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
No aparece arma utilizada en femicidio en Arraiján

No aparece arma utilizada en femicidio en Arraiján