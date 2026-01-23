Nacional - 23/1/26 - 03:20 PM

Hernández califica medida de tope de refrendo a San Miguelito como 'exagerada'

Advirtió que la decisión representa más lentitud en los procesos administrativos del municipio.

 

Por: Redacción/Crítica -

La alcaldesa del distrito de San Miguelito, Irma Hernández, calificó como "exagerada" la decisión de la Contraloría General de la República de reducir al distrito el tope de refrendo de 50 mil dólares a mil.

Hernández reiteró que la medida tendrá efectos directos sobre la gestión administrativa y la calidad de los servicios que reciben los distritos de San Miguelito.

"Hoy fue San Miguelito, mañana puede ser cualquier otro territorio. Necesitamos entender por qué se hace esto y cuál es el verdadero objetivo detrás de esta decisión", dijo.

Además, advirtió que la decisión representa más lentitud en los procesos administrativos del municipio.

"Es una medida exagerada, no es usual de parte de un ente que tiene que fiscalizar. Esto va a significar más papeleo, más personal, más tiempo administrativo y mucha más lentitud en todos nuestros procesos. Eso no es lo que esperan los vecinos de San Miguelito", expresó la alcaldesa.

Por otra parte, señaló que la entidad se prepara para los ajustes de la nueva disposición: "Nos vamos a anticipar con todos los tiempos que sean necesarios para cumplir, pero esto afecta directamente la vida de los residentes".

En tanto, dijo que no ha recibido una explicación formal por parte de la Contraloría sobre los motivos de la reducción.

Al ser consultado sobre si percibe la decisión como un acto de persecución política, dijo: "Yo creería que sí".

