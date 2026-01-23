Alcaldesa de Arraiján pide consulta pública sobre el mirador del Puente

La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, salió al paso de los señalamientos en su contra tras la demolición del monumento chino ubicado en el Mirador Puente de las Américas en diciembre del 2025.

En un video subido en la cuenta de Instagram del Municipio de Arraiján, la alcaldesa Peñalba advierte que, de haber sucedido algún incidente en este lugar, “hubiesen llovido las críticas en su contra” e incluso acusaciones de negligencia.

Luciendo un chaleco reflectivo y un casco, Peñalba afirma que sus decisiones no son políticamente populares y que la adoptada en el caso del monumento chino fue para resguardar la integridad y la vida de los ciudadanos.

Además, solicita que se respete la autonomía del municipio y someter a consulta pública cualquier intervención a realizarse en el mirador del Puente de las Américas.

En un video de 12 minutos y 15 segundos, la alcaldesa Peñalba reitera que la decisión de su administración se basó en el deber constitucional de proteger la vida, la seguridad y la integridad física de las personas que concurrían a este espacio público.

Alega, además, contar con tres informes técnicos, emitidos por la Dirección de Obras y Construcciones, Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y un informe externo, aunque no precisa quién lo elaboró.

Todos los informes concluyen que “las estructuras presentaban deterioro estructural avanzado con desprendimiento de concreto, corrosión de acero, abultamientos y rajaduras, lo que configura un riesgo real e inminente”.

Dichos informes determinaron además que “la estructura había superado su vida útil agravada por la exposición constante al ambiente marino”.

El informe de SINAPROC incluso advirtió “que el estado del sitio representaba una amenaza para la seguridad ciudadana y una mala imagen para el país, especialmente por tratarse de un punto turístico”.

Otro de los argumentos de la alcaldesa de Arraiján es que, jurídicamente, el mirador del Puente de las Américas no es un monumento y tampoco es un patrimonio histórico nacional, ya que no cuenta con la declaratoria, inscripción ni protección legal por parte del Ministerio de Cultura.

En este caso, el área corresponde a un parque de uso público, tal como lo establece la Resolución número 2 del 20 de enero del 2004, por lo que su intervención se rige por el régimen municipal ordinario.

Peñalba también sostiene que la Resolución 2 del 2004 otorgó un patrocinio administrativo por un periodo de 20 años, no una concesión perpetua ni un derecho adquirido.

Conforme al derecho administrativo, el vencimiento del plazo fue el 20 de enero del 2024. Produjo una extinción automática del patrocinio, retornando la plena competencia y responsabilidad del municipio de Arraiján.

“Permitir una restauración sobre estructuras comprometidas habría violado el principio de seguridad jurídica, el principio de razonabilidad y el deber de protección de la vida humana, exponiendo al municipio a responsabilidades administrativas, civiles o penales”, sostiene la alcaldesa.

En cuanto al horario utilizado para realizar la demolición del monumento, la burgomaestre asegura que el mismo se realizó en este horario por razones de seguridad vial y orden público.

Dijo además haber solicitado al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial que certifique la servidumbre vial correspondiente al mirador del Puente de las Américas y al Ministerio de Cultura si dicho parque se encuentra debidamente inscrito, registrado o catalogado como patrimonio histórico.

Igual manera, al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informe y certifique si la estructura que se encontraba en el mirador del Puente de las Américas se encuentra debidamente inscrita, registrada o catalogada como patrimonio histórico, conmemorativo o vinculado a convenios internacionales.

Según la alcaldesa de Arraiján, antes de tomarse la decisión de derribar el monumento, hubo múltiples reuniones y acercamientos documentados con la comunidad china, incluyendo encuentros oficiales en 2024 y 2025, así como reuniones con la embajadora de China.

En una carta fechada el 18 de marzo de 2025 dirigida a la Asociación China de Panamá, se le informó que no se procedería con la renovación de la vinculación como padrinos del Parque Mirador del Puente de las Américas, ya que en el marco del proyecto La Nueva Ciudad, se estará trabajando en la creación de nuevos espacios culturales.

Esta es una decisión legal, responsable y necesaria, sustentada en la Constitución, la ley 106 de 1973, el Código Administrativo, y la ley 6 del 2006.