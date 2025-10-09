¡Histórico! La CSS realizará la primera telecirugía robótica

La Caja de Seguro Social (CSS) alcanzará este viernes 10 de octubre un hito histórico en la medicina panameña, al realizar en la Ciudad de la Salud la primera telecirugía robótica del país.

Este avance tecnológico permitirá que un cirujano opere a distancia a un paciente, utilizando un sistema robótico de alta precisión.

Durante el procedimiento, el robot quirúrgico y el paciente estarán ubicados en un quirófano del bloque operatorio de la Ciudad de la Salud, mientras que, a aproximadamente 1,000 metros, en el Centro de Simulación Avanzada, los cirujanos controlarán el robot mediante una consola especializada, en comunicación directa y continua con el equipo dentro del quirófano.

El presidente José Raúl Mulino calificó este evento como un “nuevo hito en la medicina” nacional, destacando que Panamá se pone a la vanguardia en tecnología de salud, al servicio de la población asegurada. Además, anunció que la CSS contará con robots para realizar estas cirugías en la Ciudad de la Salud y en dos hospitales del interior del país.

La intervención estará dirigida por el Dr. Marcos Young, director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones en Salud de la CSS, y el Dr. Vipul Patel (EE. UU.), reconocido como uno de los urólogos más destacados del mundo.

El procedimiento será una prostatectomía radical robótica, con la expectativa de reducir riesgos y acortar los tiempos de recuperación.

Este avance marca el inicio de un proyecto nacional de telecirugía, que permitirá que especialistas ubicados en la capital operen a pacientes en hospitales del interior, ampliando el acceso a procedimientos de alta complejidad y garantizando igualdad en la atención médica para todos los asegurados.