Nacional - 16/9/25 - 05:29 PM

Homologan proyecto vial en Parita: 16 km y nuevo puente

La obra, con un precio de referencia de B/.8 millones, contempla la rehabilitación del tramo Potuga–Cabuya–Portobelillo–París.

 

Por: Redacción / Crítica -

Doce empresas constructoras participaron hoy en la reunión de homologación realizada en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para avanzar en el proyecto de diseño y rehabilitación vial de Parita, en la provincia de Herrera. 

La obra, con un precio de referencia de B/.8 millones, contempla la rehabilitación del tramo Potuga–Cabuya–Portobelillo–París y la construcción de un nuevo puente vehicular, a lo largo de 16.57 kilómetros, beneficiando a más de 2,000 residentes.

La sesión, presidida por la directora de Administración de Contratos del MOP, Martha E. Alemán, permitió que los representantes de las empresas formularan preguntas y observaciones sobre el pliego de cargos. Los funcionarios del MOP respondieron a cada consulta, garantizando transparencia e igualdad de condiciones para todos los participantes.

El distrito de Parita, ubicado al noroeste de la península de Azuero, tiene una economía basada principalmente en la agricultura, incluyendo cultivos de cacao, frijol, tabaco, arroz, maíz y caña de azúcar, además de ganadería. 

También es conocido por su producción de alfarería y como cuna del licor nacional panameño. La zona se encuentra cerca del Golfo de Parita, importante refugio para aves playeras migratorias, y del Parque Nacional de Sarigua, consolidando su valor ecológico y turístico.

 

