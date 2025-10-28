Hospital modular se encuentra en abandono; piden una auditoría

Los diputados del Movimiento Otro Camino (Moca), Betserai Richards, Ernesto Cedeño, José López Barboni y Grace Hernández, solicitaron a la Contraloría General de la República realizar una auditoría al Hospital Integrado Panamá Solidario, conocido como hospital modular, para determinar si existe o no lesión patrimonial. Esta obra, construida a un costo de $10.9 millones de dólares, fue inaugurada durante la pandemia del COVID-19 por la administración de Laurentino Cortizo.

El movimiento señaló que la estructura está en abandono desde hace varios meses.

A través de sus redes sociales, Moca compartió el video de un recorrido realizado ayer en las instalaciones.

Además, señalaron que el sitio carece de seguridad y mantenimiento, lo que provocó que se vandalizaran las tuberías de cobre.

“Pedimos al contralor que se haga una auditoría porque aquí se tiene que analizar si hay un desperdicio o mal uso de los fondos públicos con respecto a estos bienes”, manifestó Cedeño.

Por su parte, Barboni comentó: “Lo más triste es que estas instalaciones están en buen estado; puede ser el lugar para que pacientes en diferentes regiones del país se atiendan y realmente sea una respuesta inmediata”.

Mientras que Hernández denunció el sitio como área de estacionamiento de los Metrobuses, lo que, según los diputados, refleja una falta de planificación y seguimiento a la inversión pública.

Destacaron que, a pesar del abandono, las instalaciones se mantienen en condiciones que se pueden reutilizar para ofrecer una atención en comunidades que carecen de infraestructura médica.

“Mientras en diversos sectores nuestra gente pide centros hospitalarios, obras como estas quedan en el olvido”, añadió Richards.