Nacional - 20/12/25 - 01:15 PM

Hospitalizaciones pediátricas llegan al 90% en Ciudad de la Salud

Las condiciones climáticas propias de la temporada lluviosa han contribuido al aumento de estos casos, cuando se esperaba que para finales del mes de diciembre los contagios disminuyeran.

 

Por: Redacción/Crítica -

El Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud reportó una ocupación del 90%, debido al incremento de casos de niños con virus respiratorios, advirtió la subdirectora médica, Dra. Hong Mei Bao.

La especialista explicó que los casos de virus sincitial respiratorio e influenza pueden complicarse cuando los menores presentan antecedentes de asma, alergias u otras patologías, así como cuando no cuentan con el esquema completo de vacunación.

Bao señaló que las condiciones climáticas propias de la temporada lluviosa han contribuido al aumento de estos casos, cuando se esperaba que para finales del mes de diciembre los contagios disminuyeran.

La doctora destaca que si el menor presenta alguno de los siguientes síntomas, como tos persistente, fiebre, vómitos y náuseas, deben acudir al hospital para la realización de pruebas y evaluación médica.

Enfatizó la importancia de la vacunación, tanto en los niños como en las mujeres embarazadas y adultos mayores, para prevenir contagios.

