MERCOSUR: Mulino aboga por inversión, integración y democracia en la región

El presidente de la República, José Raúl Mulino, en su intervención durante la Cumbre del Mercosur, desarrollada este sábado, 20 de diciembre, destacó las ventajas competitivas que tiene Panamá “con una de las economías más dinámicas de América, que puede fortalecer la integración en el continente”, añadió que para la próxima reunión de este conglomerado espera que participe el presidente electo de Venezuela, el señor Edmundo Gonzáles Urrutia.

Ante jefes de Estado y de gobierno, cancilleres, autoridades del Mercosur y representantes de los estados asociados, Mulino presentó a Panamá como el "Hub Aéreo" por excelencia. “Entre mi país y los países miembros y asociados al MERCOSUR, existen 576 frecuencias semanales de vuelos, uniendo a 42 ciudades, que, además, facilitan la conexión con el Caribe, Centroamérica y Norteamérica”, afirmó.

El mandatario destacó la fortaleza logística del Canal de Panamá y los puertos en franco crecimiento, exponiendo que es de público conocimiento que dos de los cuatro mayores puertos de América Latina están en Panamá, y que la nación es altamente competitiva en el sector logístico y de transporte.

Durante el encuentro, en el que participaron los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, éste quien recibió al mandatario panameño con honores en Brasilia; Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), y Yamandú Orsi (Uruguay), Mulino sostuvo que Panamá no es una competencia para el resto de los países.

“Somos un complemento para todos ustedes, para que sus productos lleguen a los mercados más diversos, aumentando la competitividad del comercio exterior de todos los miembros del Mercosur”, planteó el gobernante panameño antes sus homólogos.

El presidente, además, hizo el depósito de su documento de adhesión como Estado Asociado, convencido de que la integración debe avanzar de manera gradual, ordenada y sin traumas, respetando las realidades económicas y productivas de cada país.

De igual forma, valoró la importancia de ser Estado asociado con el mayor bloque económico del hemisferio. “Soy un convencido que la mejor forma de combatir la pobreza es generando riquezas, abriendo la economía y trabajando por un Estado cada vez menos burocrático y regulador”, dijo.

Mulino también se refirió a los Acuerdos Comerciales que cuenta Panamá con Centroamérica y con los Estados Unidos que le permiten ser el socio ideal para agregar valor a la materia prima que los países producen e ingresar a nuevos mercados de forma más competitiva.

“Tenemos una economía estable, un robusto sistema financiero, y estamos equilibrando las cuentas de manera notable. Mantenemos Grado de Inversión y se duplicó el crecimiento del PIB, comparando los 3 primeros trimestres del 2024 con los de este año”, destacó.

Entre los temas abordados, también se refirió a la inversión social planteado para realizar en el 2026, destinando 11 mil millones de balboas, generando importantes oportunidades para los trabajadores panameños, y para el desarrollo de la nación, así como para empresas nacionales, además para las de sus países que deseen invertir en este ícono del comercio mundial, les afirmó.

El presidente aprovechó la oportunidad para referirse al tema de Venezuela. “En esta mesa democrática hay líderes y representantes de mandatarios de diferentes ideologías, con un punto en común, todos nosotros ganamos las elecciones de manera democrática y tenemos las actas que respaldaban legal y legítimamente ese triunfo electoral.

Considero que es una pena que una nación rica, llena de recursos humanos y naturales como lo es Venezuela, por no respetar los principios democráticos, esté suspendida en este Bloque Comercial. Añadió que es una injusticia que la falta de institucionalidad y libertad, una vez más, les quite oportunidades a los buenos venezolanos.

“Todos los países sentados en esta mesa somos testigos de la migración masiva venezolana, sea por temas políticos o económicos”, dijo.

Agregó que es inhumano que una persona y un partido decidan sobre la libertad de millones y tengan que expulsar a gran parte de la población para ser competitivos electoralmente y, aun así, pierdan de manera contundente. En Panamá, reiteró, descansan las actas electorales que están custodiadas en el Banco Nacional, de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela. Dichas actas fueron validadas por el Centro Carter y presentadas ante la O.E.A.

“Deseo de todo corazón que en la próxima reunión del MERCOSUR podamos tener, en esta mesa al presidente electo de Venezuela, terminando esa penosa suspensión a la hermana Venezuela, y sumando nuevamente, a ese país a esta mesa de desarrollo, democracia, libertad y progreso para toda la región”, concluyó.

El encuentro también fue aprovechado por el Presidente Mulino para extender cuatro invitaciones a Panamá:

-El Foro de la CAF, a celebrarse en Panamá, como espacio de diálogo económico, financiero y de desarrollo regional.

-La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, donde Panamá reafirmará su compromiso con la democracia y el sistema interamericano.

-Eventos de celebración del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, evocando el sueño de Simón Bolívar de una América unida por el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo.

-La cuarta, y última, a desarrollar un esquema de seguridad regional, que sea integrado e integral, entre todas las naciones del MERCOSUR en la prevención del terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas y la venta ilegal de armas en nuestra región, tal como fue propuesto por el país anfitrión en la Cumbre realizada en Buenos Aires.