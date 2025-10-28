Hoy es el día de San Judas, patrono de los casos difíciles y desesperados

La Parroquia San Judas Tadeo de Campo Limbergth celebra hoy el día de su santo patrón con una serie de actividades que tienen como principal tradición la gran procesión en honor al patrono de los casos difíciles y desesperados.

Las actividades empiezan desde las 6 am con el canto de las mañanitas en honor a San Judas Tadeo; luego, a las 7 am, se realizará una misa tradicional y a las 10 AM una misa de sanación para los enfermos. El Comité Organizador de las festividades ofrecerá un desayuno a todas las personas que asistan en la mañana.

A las 4.30 pm se tiene previsto que parta la procesión desde los predios de la parroquia San Judas Tadeo, con la asistencia de más de 3 mil personas, la cual recorrerá las principales avenidas de la comunidad de Campo Limbergth, para concluir a las 6 pm con una multitudinaria misa dentro del templo y sus predios, que serán debidamente acondicionados para recibir a los fieles.