Huele a huelga en el Minsa

La dirigencia de los trabajadores del Ministerio de Salud (Minsa), advirtió este martes de acciones de fuerza que podría incluir una huelga, debido a supuestos incumplimientos por parte de las autoridades.

En ese sentido, el representante del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud, Jorge Luis Morales manifestó que están en pie de guerra para solicitar en las calles los derechos que por ley les corresponde y que la actual administración no les ha concedido.

"No se ha podido actualizar la escala salarial y los acuerdos que contemplan otras cosas como capacitaciones, el tema de seguridad laboral y otros, qué pasa esta escala salarial beneficiaría a 5,300 mil trabajadores administrativos, que es el personal que trabaja desde lo que son actividades manuales, aseo, seguridad, transporte, secretaria hasta los ingnieros y arquitectos, y los abogados y todo el personal altamente profesional", destacó el dirigente.

Cuestionó que han pasado más de dos años en zozobra, una inseguridad laboral, producto de que ha habido mucho abuso de autoridad, mucho autoritarismo en la institución y se han despedido a más de 1,500 trabajadores administrativos miembros de este sindicato como señal de que se ha querido, onsideramos nosotros, destruir la organización pero nohan podido".

Jorge Luis Morales indicó que han sido muy pacientes y ya están decididos a hacer lo que tengan que hacer, entre ello la posibilidad de un llamado a huelga.

Agregó: "Se inventó el término de desvinculación, término que no existe ni en carrera dministrativa, la Ley 9, como acciones de personal y los expertos en recursos humanos saben de lo que estoy hablando. Tú no puedes hacer algo que no establece la ley. Se inventaron el término desvinculación para destituir a 1,500 trabajadores".

Señaló que ellos como sindicato estaban planteando el ingreso a la carrera administrativa de todos los trabajadores del sector público, incluyendo claramente a los funcionarios del Minsa, porquees precisamente esta falta de ingreso lo que ha permitido la apertura de que despidieran a los trabajadores.

De igual forma solicitaron que a funcionarios de contratos se les dieran su permanencia, "entonces ya nostros estamos haciendo preparativos para incluso ir hasta a una huelga general de brazos caídos si las autoridades de nuestra institución no se sientan formalmente a conversar con nosotros".

El sindicalista, también señaló que si las autoridades no se sientan en los plazos que establece el Código Laboral ellos demandarán al Minsa por incumplimiento.

