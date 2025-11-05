Icaza: Nuevos proyectos de la ACP prometen empleo y desarrollo para Colón

La provincia de Colón se perfila como un epicentro clave para el desarrollo económico en Panamá, con la implementación de varios proyectos de infraestructura relacionados con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).



El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, destacó que "la mitad del Canal de Panamá se encuentra en la provincia de Colón", lo que abre un abanico de oportunidades para la región, especialmente en términos de generación de empleo.

Entre los proyectos más destacados, Icaza mencionó la futura licitación del Puerto de Isla Telfers, programada para el año 2026, y la construcción de un gasoducto, que también tendrá un componente importante en la provincia.



"Vienen muy buenas oportunidades para Colón, mucho empleo", aseguró el ministro, subrayando el impacto positivo que estos proyectos tendrán sobre la economía local.

Por su parte, el administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, confirmó hace unos meses que la institución se encuentra en proceso de planificación para lanzar una licitación abierta destinada a la concesión de nuevos puertos.



"El Canal tiene interés en establecer sus propias terminales, no necesariamente operadas por la ACP, pero sí de su propiedad, bajo reglas muy específicas y transparentes en un proceso de licitación abierta", explicó Vásquez, apuntando a la transparencia y competitividad en los futuros proyectos.

El Canal de Panamá, con su importancia estratégica para el comercio internacional, también está retomando los proyectos del Puerto de Corozal y el Puerto de Isla Telfers. Además, la ACP está evaluando la viabilidad de un ducto para transportar gases asociados al petróleo y etano hacia los mercados de Asia, con especial interés en destinos como Japón, Corea del Sur y China.

