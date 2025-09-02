Nacional - 02/9/25 - 01:26 PM

IDAAN ejecuta 1,438 cortes y recauda B/. 542 mil en un mes

“El objetivo del IDAAN no es sancionar, sino promover la responsabilidad en el pago oportuno del servicio”, afirmó Marvina Abrego, directora nacional de Comercialización.

 

Por: Redacción / Web -

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) realizó 1,438 cortes de agua a clientes comerciales morosos en todo el país, durante el primer operativo llevado a cabo del 4 al 25 de agosto.

Como resultado de esta acción, la institución logró recaudar B/. 542,363.60 en el primer mes del operativo. A pesar de esta recaudación, la morosidad comercial sigue siendo alta y supera los B/. 16 millones, por lo que el IDAAN anunció que continuará con estos operativos.

Los montos recaudados por región fueron los siguientes:

Panamá Metro: B/. 321,578.02

Colón: B/. 30,074.21

Arraiján: B/. 40,179.99

Panamá Oeste: B/. 21,102.98

Coclé: B/. 14,883.07

Bocas del Toro: B/. 9,867.78

Chiriquí: B/. 7,725.07

Panamá Este: B/. 5,396.96

Herrera: B/. 3,308.50

Los Santos: B/. 3,200.00

Veraguas: B/. 28,562.20

En los distritos de Chitré (Herrera), Las Tablas, La Villa, Guararé, Macaracas y Llano de Piedra (Los Santos), no se realizaron cortes debido a la afectación del servicio por la contaminación del río La Villa.

