IDAAN ejecuta 1,438 cortes y recauda B/. 542 mil en un mes

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) realizó 1,438 cortes de agua a clientes comerciales morosos en todo el país, durante el primer operativo llevado a cabo del 4 al 25 de agosto.

Como resultado de esta acción, la institución logró recaudar B/. 542,363.60 en el primer mes del operativo. A pesar de esta recaudación, la morosidad comercial sigue siendo alta y supera los B/. 16 millones, por lo que el IDAAN anunció que continuará con estos operativos.

Los montos recaudados por región fueron los siguientes:

Panamá Metro: B/. 321,578.02

Colón: B/. 30,074.21

Arraiján: B/. 40,179.99

Panamá Oeste: B/. 21,102.98

Coclé: B/. 14,883.07

Bocas del Toro: B/. 9,867.78

Chiriquí: B/. 7,725.07

Panamá Este: B/. 5,396.96

Herrera: B/. 3,308.50

Los Santos: B/. 3,200.00

Veraguas: B/. 28,562.20

En los distritos de Chitré (Herrera), Las Tablas, La Villa, Guararé, Macaracas y Llano de Piedra (Los Santos), no se realizaron cortes debido a la afectación del servicio por la contaminación del río La Villa.

“El objetivo del IDAAN no es sancionar, sino promover la responsabilidad en el pago oportuno del servicio”, afirmó Marvina Abrego, directora nacional de Comercialización.