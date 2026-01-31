Nacional - 31/1/26 - 09:28 AM

Idaan inicia los trabajos de interconexión del anillo hidráulico Este

Las labores avanzan a buen ritmo y de acuerdo con lo programado, destaca el entidad.

 

-

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) inició los trabajos de la interconexión del Anillo Hidráulico Este a la línea principal de conducción de agua, en María Henríquez. Este sector está ubicado en La Cabima, Panamá Norte, desde donde inicia este proyecto de conducción y almacenamiento de agua potable.

Los primeros movimientos en el sitio estuvieron enfocados en la colocación del equipo de corte automatizado que permitirá sustraer una sección de la tubería de 2.77 metros.

Posteriormente, se ensamblará el tramo de tubería de 2 metros de diámetro, tipo T de hierro dúctil, que, junto a otros accesorios, quedaron preparados desde la tarde de este viernes.

Además de la colocación de otros implementos necesarios para las maniobras de corte y reemplazo.

Desde las 4 de la mañana, todo el personal en sitio verificó cada detalle, como la maquinaria, equipos de seguridad, señalizaciones y protección.

Presentes también estuvieron miembros de la empresa contratista, miembros del equipo técnico del IDAAN, de la Policía Nacional, asistencias médicas y otros actores indispensables para la jornada.

Hasta el momento, las labores avanzan a buen ritmo y de acuerdo con lo programado.

Además de los trabajos de interconexión del anillo, se realizará el mantenimiento en la subestación eléctrica, inspecciones en la estación de bombeo de agua cruda, coordinadas con la Autoridad del Canal de Panamá.  Por tal motivo el servicio de agua potable se verá afectado por 18 horas en los distritos de Panamá y San Miguelito debido la paralización de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre.

