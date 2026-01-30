Panamá acoge diálogo para situar la cultura en la agenda del Caribe

La ciudad de Colón, en la costa atlántica de Panamá y de profunda raíz afrodescendiente, acogió este viernes una jornada internacional dedicada al patrimonio, la memoria histórica y la integración, "un espacio de diálogo y un hito regional" para que la cultura se coloque en el centro de la agenda del Caribe.

"Esta es una invitación a cumplir juntos esta visión. A escucharnos, unir nuestras voces, tomar el testigo para correr la carrera que nos llevará felizmente a la meta. Rescatando el legado de nuestros ancestros, nuestra cosmovisión compartida y nuestra historia que es la cultura que nos identifica", afirmó la ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, durante el acto de apertura.

El mensaje de la ministra iba dirigido a las autoridades allí presentes de los 25 países miembros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), además de especialistas y artistas de la región congregados en el Centro de Arte y Cultura de Colón (CACCO).

Herrera subrayó que "este encuentro es un espacio de diálogo y un hito regional" y una convocatoria para que la cultura se coloque en el centro de la agenda ministerial, definiéndolo como "el inicio de una nueva etapa, una hoja de ruta de este siglo... reconociendo que la cultura es un eje estratégico para el futuro del Gran Caribe".

El vicecanciller de Panamá, Carlos Guevara Mann, resaltó también el valor patrimonial del Caribe y la contribución de los pueblos afrodescendientes a la construcción histórica y cultural de la región.

"(El Caribe) es una región que debe entenderse como algo más que una simple suma de territorios insulares y continentales. Es un espacio histórico de intercambio constante, donde las trayectorias humanas se cruzaron muchas veces de manera violenta, pero donde también surgieron gestos extraordinarios de solidaridad, creatividad y afirmación de la humanidad", expresó el vicecanciller.

Destacó que la proyección internacional de estas expresiones culturales "no puede desvincularse de su historia y de sus valores que las hicieron posibles".

El encuentro visibiliza a Colón como un punto clave del diálogo cultural caribeño y resalta la herencia afrodescendiente como pilar de identidad, memoria y futuro compartido.

En ese sentido, la secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), Noemí Espinoza, segunda mujer y primera hondureña en ocupar el cargo, subrayó la relevancia de celebrar el encuentro cultural en la provincia de Colón, ubicada en el Caribe panameño y en la entrada norte del Canal de Panamá.

"Tiene un profundo significado. Colón es un territorio atravesado por la historia, la movilidad, la resistencia y la herencia afrodescendiente. Es un lugar donde el Caribe se expresa con fuerza en su gente, en sus ritmos, en su memoria y en su dignidad cotidiana", aseguró Espinoza.

Uno de los ejes centrales de la jornada fue el panel 'Patrimonio Cultural Afrodescendiente', para la salvaguarda de este legado y el panel 'Integración del Caribe', centrado en la cooperación cultural regional, con la participación de ministros y representantes de países miembros de la AEC como Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Cuba, México, Barbados, Bahamas, Honduras, Jamaica y Trinidad y Tobago.