Idaan solicita traslado millonario para servicios de videovigilancia

El director del Instituto de Acueducto y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, sustentó ayer dos traslados de partidas por B/.3.6 millones ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Durante su presentación, Villarreal defendió los fondos solicitados y dijo que, de esa cantidad, B/.3.2 millones son destinados para pagos a Cable & Wireless y el contrato del Centro de Monitoreo.

Además, B/.375,875.00 son para equipos de bombeo de la potabilizadora de Chilibre.

Según explicó, el traslado corresponde al presupuesto 2024-2025 y no compromete los proyectos de suministro y mejoras en el servicio de agua potable. Con este fondo busca fortalecer el soporte técnico de más de 500 cámaras y 200 sensores que están instalados a nivel nacional.

“No se trata de vigilancia operativa, sino de soporte técnico para garantizar la seguridad de nuestras instalaciones”, expresó el encargado del Idaan.

Por su parte, la diputada Janine Prado destacó que los ajustes presupuestarios no afecten las obras en ejecución.

“Si llegamos a aprobar los traslados de partida, las obras que están en ejecución, en mejoras de acueductos, no se vean afectadas, y eso es lo que con un cuestionamiento riguroso hemos querido dejar establecido”, expresó Prado.

En tanto, los diputados cuestionaron la necesidad de nuevos traslados para el segundo semestre de 2025, debido a que no están contemplados en el presupuesto actual.

Por otro lado, Villareal explicó que para resolver el problema del suministro de agua en Panamá Este, primero se debe controlar el sistema en la ciudad.

“Este es un proceso que causa un descontento en la ciudad, que todos los fines de semana tenemos que estar cerrando sectores, pero es que tenemos que arreglar”, manifestó.

Además, el director mencionó plantas saturadas, tuberías que no daban abasto y acueductos que exigían un manejo técnico más allá de la política.

Por último, comentó que la población debe poner su cuota de sacrificio.