Identifican a joven ahogado cuando enseñaba a nadar a una chica

Se bañaba en las aguas donde se unen dos imponentes ríos, el Mamoní y el Chararé, ubicado en el corregimiento de Las Margaritas, distrito de Chepo, al este de la capital, aprovechando la soleada tarde, cuando la muerte lo sorprendió.

Supuestamente enseñaba a nadar a una chica que lo acompañaba cuando se hundió y desapareció.



Su cuerpo fue recuperado ya sin vida casi cinco horas después, la noche de este miércoles.

Se trata de Miguel Castillo Castillo, de 19 años de edad y recién graduado, el pasado diciembre, del Instituto Profesional y Técnico (IPT) México-Panamá en Tanara.

El chico, que ya se había inscrito para ingresar este año a la universidad, supuestamente intentaba enseñar a nadar a una acompañante cuando ocurrió el triste desenlace.

Pasadas las 3:00 de la tarde de este miércoles 21, fue reportado a las autoridades y a sus familiares como desaparecido por inmersión, mediante una llamada desde un celular de los que estaban presentes en el lugar.

De inmediato, personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Chepo y unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) llegaron al sitio para emprender el operativo de búsqueda, que se extendió hasta pasadas las 8:00 p.m., cuando encontraron el cuerpo ya inerte. Tuvieron que utilizar equipos con visión nocturna para ubicarlo.

Seguidamente se procedió a extraer el cadáver de las cálidas aguas, identificado en medio de la noche y la abundante naturaleza, muy cerca de la desembocadura de los ríos Chararé y Mamoní.

El cuerpo fue colocado sobre el cascajal, frente a la mirada de bañistas que se quedaron hasta el final, a la espera de la llegada de las autoridades del Ministerio Público, según detallaron testigos en el lugar.

Trascendió que el joven vivía con su padre en el sector de La Primavera, en el corregimiento de Chepo cabecera, a menos de una hora de donde ocurrió la tragedia, y que la madre reside en el sector 5 del corregimiento de Las Margaritas de Chepo.

Pasadas las 9:00 de la noche llegaron al apartado lugar los funcionarios encargados del levantamiento del cadáver, su posterior traslado a la morgue judicial y de iniciar las investigaciones que determinarán las causas reales del deceso del chico.