Nacional - 01/10/25 - 04:55 PM

IFARHU pagará prima de antigüedad a excolaboradores desde el 3

El desembolso total será de B/.364,045, dinero que beneficiará a 511 exempleados

 

Por: Redacción / Crítica -

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que desde este viernes 3 de octubre iniciará el pago de la Prima de Antigüedad a sus excolaboradores que dejaron sus funciones entre los años 2018 y 2019.

El desembolso total será de B/.364,045, dinero que beneficiará a 511 exempleados, quienes podrán acercarse a reclamar su pago o solicitar más información llamando al 502-4506, extensión 5533.

Este proceso se realiza en cumplimiento de la Ley 241 del 13 de octubre de 2021, que garantiza el reconocimiento de los derechos adquiridos por los trabajadores que prestaron sus servicios en la institución.

