Ifarhu plantea exigir un promedio mínimo de 3.5 para recibir el PASE-U

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, propone exigir un promedio mínimo de 3.5 para el pago del Programa de Asistencia Social Educativa (PASE-U).

Godoy explicó que actualmente, aunque la institución hace los pagos correspondientes, algunos estudiantes continúan recibiendo el beneficio a pesar de haber reprobado el primer y segundo trimestre del año.

“Realmente lo que queremos es promover la excelencia”, dijo.

Recordó que el programa inicial (Beca Universal) exigía un promedio mínimo de 3.0, pero esta metodología fue modificada por la administración pasada y establecieron un parámetro que no premia adecuadamente el esfuerzo y el desempeño académico.

Sobre las becas socioeconómicas, Godoy mencionó que, desde la reformulación de los requisitos, ahora se solicita un promedio mínimo de 4.0 para estudiantes de las escuelas y 1.8 para estudiantes universitarios; antes el requisito era de 3.0 para los escolares y 1.0 para universitarios.

"Eso permite que las personas se esfuercen en estudiar y valoren realmente lo que está poniendo a disposición la institución", dijo.

Por otro lado, manifestó que la deuda pendiente, en concepto de préstamos otorgados por el Ifarhu, está entre los 30 y 40 millones de dólares.

Además, dijo que el Ifarhu implementó una moratoria que va desde el 30 de junio hasta el 30 de diciembre, medida que ha permitido la recuperación de 1.5 millones de dólares.

Por último, sobre las investigaciones por los auxilios económicos, el funcionario informó que el Ifarhu es querellante en el proceso y están entregando las pruebas y documentación ante la Fiscalía y la Contraloría General de la República “para que puedan hacer las auditorías”.

Godoy prevé que unas 200 personas están involucradas en este caso y destacó que algunos se acercaron a realizar arreglos de pagos.

“Hay personas que se han acercado a realizar los acuerdos voluntarios y establecen una mensualidad, y la institución lo ha visto con buen ojo porque son recursos que se están recuperando y permite fortalecer las finanzas de la institución”, dijo.

La semana pasada, la Fiscalía Anticorrupción imputó cargos a siete personas por peculado y corrupción de funcionario público.