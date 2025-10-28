Ifarhu propone exigir promedio mínimo de 3.5 para recibir PASE-U

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, propuso establecer un promedio mínimo de 3.5 como requisito para recibir el Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), con el objetivo de fomentar la excelencia académica entre los estudiantes.

Godoy explicó que actualmente, aunque el Ifarhu realiza los pagos correspondientes del programa, algunos estudiantes continúan recibiendo la asistencia a pesar de haber reprobado en el primer o segundo trimestre del año. En este sentido, destacó que, bajo el sistema previo de la Beca Universal, el promedio mínimo exigido era de 3.0. Sin embargo, esta metodología fue modificada y, según Godoy, la nueva estructura no premia adecuadamente el esfuerzo y desempeño académico.

En cuanto a las becas socioeconómicas, el director destacó que, desde la reformulación de los requisitos, ahora se solicita un promedio mínimo de 4.0 para estudiantes de escuela y de 1.8 para estudiantes universitarios. Anteriormente, el requisito era de 3.0 para los escolares y de 1.0 para los universitarios. “Este cambio tiene como objetivo motivar a los estudiantes a esforzarse y aprovechar realmente las oportunidades que ofrece el programa”, comentó Godoy en su intervención en Nex Noticias.

Respecto a la deuda pendiente por concepto de préstamos otorgados por el Ifarhu, Godoy informó que el saldo actual oscila entre 30 y 40 millones de dólares. Para recuperar estos fondos, el instituto implementó una moratoria que va desde el 30 de junio hasta el 30 de diciembre. Gracias a esta medida, ya se han recaudado más de 1.5 millones de dólares. Estos recursos permitirán fortalecer las finanzas del Ifarhu y aumentar las oportunidades disponibles para los jóvenes.

En relación a las investigaciones sobre los auxilios económicos, Godoy indicó que el Ifarhu ha presentado una querella y está colaborando con la Fiscalía y la Contraloría General de la República, proporcionando pruebas y documentación necesaria para las auditorías correspondientes. Se estima que unas 200 personas están involucradas en estos casos, algunos de los cuales ya han solicitado formalmente acuerdos de pago mensuales.

Por otro lado, Godoy informó que el segundo pago del PASE-U comenzó el día de ayer en la provincia de Panamá, con un desembolso de 24 millones de dólares, beneficiando a 213,659 estudiantes. A nivel nacional, el total de este pago asciende a 84 millones de dólares, alcanzando a 771,000 jóvenes. El director explicó que los pagos se están realizando a través de la modalidad de ACH, siguiendo un calendario por provincias. La semana pasada se realizaron los pagos en Chiriquí y Coclé, y previamente en Colón, Darién, Tortí, Los Santos y Herrera.

El cronograma de pagos ha sido diseñado teniendo en cuenta la temporada lluviosa, por lo que las zonas de difícil acceso han sido programadas para después de octubre.

