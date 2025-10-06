IMA alerta sobre ferias no autorizadas en Santiago

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó a la ciudadanía que no ha autorizado ni aprobado la realización de ferias en instalaciones privadas dentro del distrito de Santiago, provincia de Veraguas.

La entidad hizo un llamado a la población para que esté atenta únicamente a la información oficial, recordando que todas las ferias organizadas por el IMA son anunciadas exclusivamente a través de sus cuentas institucionales en redes sociales.

El IMA reiteró su compromiso con la transparencia y exhortó a los ciudadanos a no dejarse engañar por eventos no avalados oficialmente.