IMA dice que distribuyó 800 mil piezas de productos cárnicos

Más de 800 mil piezas de productos cárnicos derivados de cerdos, jamones, pavipollos y jamones de pollo, son distribuidas en las bolsas solidarias desde inicios de diciembre a familias más afectadas en su economía por la pandemia, informó el viceministro de Desarrollo Agropecuario y coordinador del Programa Panamá Solidario, Carlo Rognoni.

Explicó que estas piezas de productos se han podido conseguir localmente y se están entregando de forma regular y sin mayores complicaciones.

De igual forma, señaló que entre la semana pasada y esta se ha acreditado cerca de 900 mil vales digitales que representan una inversión de 90 millones de balboas, con lo que se dota a familia panameña en este difícil momento.

Destacó que finalizando el año de ese vale digital por la suma 100 balboas que pueden utilizarlos para adquirir alimentos y medicamentos, representando una inyección a la economía nacional que se ha visto deprimida por la pandemia.

"Mi primo le pagó 6,000 dólares y esperó el auto que nunca llegó, trató de contactar al señor Clark y este nunca apareció, la empresa dice que ya no trabaja para ellos..."https://t.co/eRl2I3fLYx a — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) December 22, 2020

Publicidad

En relación a los salvoconductos de los productores explicó que si un productor traslada rubros e insumos agropecuarios (semillas, fertilizantes, ganado, alimentos, etc.), no deben tener contratiempos, porque los agentes de la Policía Nacional (PN), tienen instrucciones precisas para que el productor agropecuario siga trabajando, porque el agro no puede detenerse para poder mantener las cadenas de abastecimiento.

Destacó que además deben revisar en las páginas del Ministerio de Comercio e Industria, si tienen su salvoconducto habilitado y que en algunos casos hay productores que tienen que actualizar sus datos, para obtener su salvoconducto utilizando la plataforma digital. “En términos generales si un productor está realizando faenas agropecuarias tiene salvoconducto por la naturaleza de su trabajo”, puntualizó Rognoni.

Explicó que quienes realicen labores agropecuarias deben contar con el apoyo de la Policía Nacional, para su libre tránsito en las horas de cuarentena y confinamiento.

En cuanto a las afectaciones por los pasados huracanes, el viceministro anunció que el ministro del MIDA, Augusto Valderrama, se trasladó a las área de Barú, Puerto Armuelle, Chiriquí, con soluciones para los drenajes de la zona de producción, y que la semana pasada esta entidad subió a Panamá Compras contrataciones de emergencia, para reestablecer los sistemas de riego para producción en Tierras Altas, en cordillera y en la zona de Alanje con los trabajos al Sistema de Riego Remigio Rojas.

Manifestó que gracias al apoyo del presidente Laurentino Cortizo Cohen y al Ministerio de Economía se ha dado respuesta a esta emergencia de forma muy rápida y ya se están ejecutando las labores de reparación de los sistemas que previendo la entrada de la época de verano, era necesario tenerlos en funcionamiento para poder mantener la producción nacional.

En relación a la elaboración de bolsas en el Centro de Convenciones ATLAPA dijo sentirse orgulloso de ser parte de ese equipo y que actualmente está trabajando en un turno diurno y uno nocturno que va de 7:30 p.m., por lo que se ha podido incrementar la producción de bolsas de comida, gracias al apoyo de los voluntarios, los estamentos se seguridad, estudiantes universitarios que han estado trabajando hasta altas horas de la noche produciendo una 42 mil bolsa diarias.