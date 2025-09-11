IMA se lava las manos ante venta de cupos para comprar arroz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) negó tener responsabilidad en la supuesta venta de cupos para acceder a los puntos de venta de arroz y otros productos en las agroferias organizadas por la entidad.

La aclaración surge luego de que una mujer confesara que guarda hasta 10 cupos para conocidos que buscan adquirir arroz en la agroferia del Mercado de Abastos de La Chorrera. Aunque no cobra una tarifa fija, la mujer calificó su actividad como una forma de “emprendimiento”.

El director del IMA, Nilo Murillo, se pronunció al respecto y afirmó que lo que ocurre fuera del perímetro de las ferias no es competencia de la institución. “Nosotros nos ocupamos de las ferias y las tiendas. Lo que pasa fuera de los perímetros no tenemos injerencia. No te puedo decir si es legal o no, es una relación entre partes privadas y no voy a entrar en detalles”, declaró.

Murillo también pidió a la ciudadanía denunciar a cualquier funcionario que esté involucrado en estas prácticas. “Si hay funcionarios involucrados, le pido a la ciudadanía que los denuncien, e inmediatamente los destituyo. Es algo que le hago saber al equipo”, concluyó.

El arroz sigue siendo uno de los productos más buscados en estas ferias, donde se registran largas filas desde tempranas horas.