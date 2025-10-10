Impugnación explosiva sacude al PRD: García Miró reta a Espinosa

Un golpe de alto impacto sacude al Partido Revolucionario Democrático (PRD): la aspirante a la Segunda Vicepresidencia del CEN, Emelie García Miró, ha lanzado una impugnación demoledora contra su rival directa, Jesenka Marlowa Espinosa.

La razón es un requisito de hierro que podría dejar a Espinosa fuera de la contienda de manera fulminante: no cumpliría con los 120 meses ininterrumpidos de militancia necesarios para aspirar a ese cuerpo colegiado.

La acción legal, que desata una crisis interna, fue recibida en la tarde de hoy, 10 de octubre, por la Comisión Nacional de Elecciones.

Esta instancia, ahora bajo la presión máxima de las facciones en pugna, tiene en sus manos el destino político de la candidatura de Espinosa. La Comisión deberá ahora resolver este recurso explosivo en el término que indique el calendario electoral, en medio de la tensión que ya se respira en el colectivo.

La batalla legal promete ser feroz. Lo que está en juego no es solo un cargo, sino la integridad de los estatutos del PRD y el balance de poder en su cúpula.