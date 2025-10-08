Impulsan creación de la Empresa Pública Municipal

Durante la sesión del Consejo Municipal de Colón realizada esta semana, el alcalde Diógenes Galván destacó la importancia del acuerdo presentado ante el pleno para la creación de la Empresa Pública de Colón (EPC).

La propuesta contempla la conformación de una entidad propiedad del Municipio, cuya finalidad será gestionar y administrar los intereses comerciales municipales, así como ejecutar y mantener proyectos de interés público. Entre estos, se incluyen soluciones habitacionales, recolección de residuos, programas de desarrollo tecnológico e iniciativas de infraestructura.

Galván afirmó que la aprobación de este acuerdo es clave para dotar al municipio de una herramienta moderna y eficiente que permita impulsar el desarrollo económico y social de la ciudad.

El documento ha sido analizado y discutido por los concejales desde julio, periodo durante el cual se han propuesto diversas modificaciones.

Actualmente, el acuerdo permanece en la comisión correspondiente, a la espera de ser presentado nuevamente ante el pleno para su aprobación definitiva.