Nacional - 10/10/25 - 12:00 AM

Imputan a cuatro beneficiarios de los auxilios económicos

Un juez de garantías imputó ayer a cuatro de cinco estudiantes citados por el caso de los auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).

En la audiencia, que se dio de manera virtual, se informó que a los imputados se les asignó 25 mil dólares en auxilios, pero solo se les desembolsaron $19,400, de los cuales no pudieron justificar entre 14 y 18 mil balboas aproximadamente, a pesar de haber entregado facturas, varias de ellas en mal estado, que totalizaban la cifra inferior a mil balboas, para estudios en una universidad estatal, los cuales no superaban los 500 balboas.

El Tribunal impuso la medida cautelar de reporte periódico una vez al mes.

En este mismo caso hay una quinta persona que no logró ser notificada y cuya audiencia se reprogramó para el próximo 31 de octubre.

Hoy, 13 estudiantes adicionales serán presentados ante el Tribunal de Garantías. Cabe destacar que alrededor de 28 personas son investigadas por peculado por extensión y corrupción de funcionario, por auxilios entregados en el período 2019-2022.

