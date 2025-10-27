Nacional - 27/10/25 - 12:00 AM

Incautan 6,500 kilos de cocaína en barco que partió de Panamá

Por: Redacción -

El Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía española incautó unos 6.500 kilos de cocaína en un mercante que había partido del puerto panameño de Cristobal Anch y cuyo destino final era el puerto español de Vigo.

La Policía española informó ayer de esta operación, realizada en la noche del pasado miércoles, que concluyó con la detención de nueve miembros de la tripulación del barco procedente de Panamá y con bandera de Tanzania.

El cuerpo policial recibió la primera información procedente de la agencia estadounidense antidrogas DEA el pasado 8 de octubre y, desde entonces, coordinó el operativo que se desarrolló en la noche del miércoles a unas 600 millas del archipiélago español de las Islas Canarias (Atlántico).

