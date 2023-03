Incómoda situación entre presidente del PRD y Viceministra

Una incómoda situación se vivió en la más reciente sesión de la comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional, donde el diputado y presidente del PRD, Benicio Robinson, cuestionó a la viceministra de Salud, Ivette Berrío, en términos tan duros, que una activista de derechos humanos advirtió que sus palabras hasta se podrían ser consideradas como "violencia de género".

Berrío había llegado para solicitar un traslado de partidas por $35 millones para pago de sobretiempos, alimentación de pacientes, nuevos médicos especialistas, compra de insumos sanitarios y otras necesidades en el ministerio.

Publicidad

Al final, este traslado se le concedió, pero los ánimos se caldearon cuando Robinson le pidió explicaciones sobre por la lenta ejecución de recursos del MINSA, y pidió que explicara por qué en Bocas del Toro hay 6 centros de salud debidamente equipados que aún no han podido ser inaugurados por carecer de personal idóneo.

"Mire señora viceministra usted se puede molestar como usted quiera, pero usted aquí está en la casa del pueblo", dijo Robinson. "Con el respeto que usted se merece, pero a mí me eligieron, a usted la pusieron de a dedo donde usted está, y usted me va a respetar a mí, porque lo que usted me está diciendo es lo que usted piensa que es lo que se debe hacer, pero no es lo que está pasando en mi provincia, y nosotros queremos cambio sustancial".

"Ahora el ministro (Luis Francisco Sucre) está en una urgencia en David, ahora usted me va a decir que usted está haciendo el trabajo. ¡Qué cosa! Por eso le dije, si usted no tiene la capacidad para contestarme, mejor déjele esto al ministro", señaló Robinson.

"Tengo siete periodos de estar aquí. Yo no voy a cuestionar su profesionalismo, porque usted puede ser muy dentro de su profesión como medicina, pero en la administración, nosotros como gobierno debemos ser más proactivos".

Cuando la viceministra se estaba explicando, Robinson comenzó a repetirle "para que se despida... Muchas gracias".

El trato de Robinson a Berrío fue, a juicio de la activista de derechos humanos, Pilar Pitty, "inaceptable".

"La prepotencia de un hombre en el entorno laboral q sea, contra una mujer q sea, es violencia de género y así lo tipifica la Ley 82. Inaceptable y debemos tener la valentía de luchar. Mi apoyo a @ivetteodalys porque a todas alguno nos ha querido venir a tratar como cualquier "tipa", expersó Pitty en Twitter.

Contenido Premium: 0