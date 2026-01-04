Inicia el verano en Azuero con llamado a la prevención en ríos y playas

Con la llegada oficial del verano, la región de Azuero entra en una de sus temporadas más activas, marcada por el aumento de visitas a playas, ríos y paseos familiares a las tradicionales huertas, actividades muy arraigadas en la cultura local y preferidas tanto por residentes como por turistas nacionales y extranjeros.

No obstante, las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia, recordando que durante el mes de diciembre se registraron varios casos de muertes por inmersión.

Estos hechos ocurrieron principalmente en las primeras visitas a ríos, en actividades de pesca y recreación.

Estas situaciones de riesgo se mantienen latentes debido a que en algunos sectores aún se han registrado lluvias, lo que incrementa el caudal y la peligrosidad de ríos y quebradas.

En la provincia de Los Santos, una de las zonas con mayor cantidad de playas y extensas costas altamente visitadas, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) solo contará con presencia permanente en la playa El Uverito, debido a la limitada disponibilidad de guardavidas para cubrir el resto de los balnearios.

Iván Pérez, director regional del Sinaproc, confirmó que los rescatistas de la institución se mantendrán únicamente en dicha playa, ubicada en Las Tablas.

Contarán con el respaldo de otras entidades como ambulancias del Ministerio de Salud, patrullaje de la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Sin embargo, explicó que la capacidad operativa actual no permite ampliar la cobertura a otras playas de la región.

Ante este escenario, Pérez apeló a la conciencia ciudadana, especialmente de los visitantes y padres de familia, para que extremen la vigilancia sobre niños y adultos mayores, y recomendó acudir preferiblemente a áreas que cuenten con custodia del Sinaproc o del Senan.

El funcionario también advirtió sobre playas específicas que no son aptas para bañistas, como algunas ubicadas en las costas de Pedasí, donde las marejadas y el fuerte oleaje representan un riesgo, siendo más adecuadas para la práctica de deportes acuáticos.

En este sentido, recomendó no acudir a estos sitios con niños para actividades recreativas en el agua.

Como parte de las acciones preventivas, el Sinaproc ha estado capacitando a personal de otras instituciones en maniobras de primeros auxilios, atención de atragantamientos y reanimación cardiopulmonar (RCP), considerando que estos funcionarios forman parte de los operativos y podrían brindar apoyo en situaciones de emergencia.

Las autoridades reiteraron que los dispositivos de seguridad se mantendrán activos durante toda la temporada de verano, con especial énfasis en eventos de gran concurrencia como: el festival de las Mil Polleras, los carnavales, Semana Santa y durante los fines de semana, particularmente en la playa El Uverito, donde se concentrará la vigilancia oficial.