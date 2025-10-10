Nacional - 10/10/25 - 12:00 AM

Inicia temporada de cruceros

El 'Queen Elizabeth' abrió este jueves la temporada 2025-2026 de cruceros del Canal de Panamá, en la que espera más de 195 tránsitos de este tipo de buques, informó la administración de la vía que comunica el Atlántico y el Pacífico.

El 'Queen Elizabeth' cumplió su tránsito en dirección norte por el Canal de Panamá, como parte de una travesía de 22 días desde Seattle (EE.UU.), el primero de los más de 195 tránsitos programados para esta temporada por el paso navegable de 82 kilómetros.

Un comunicado del Canal agrega que durante esta temporada, las principales navieras, como Norwegian Cruise Line, Carnival Cruise Line y Royal Caribbean Cruises, entre otras, continuarán ofreciendo itinerarios que incluyen tránsitos completos y parciales por la vía oceánica panameña, la única de agua dulce del mundo.

