Inician estudio ambiental del Proyecto Ferroviario Panamá–David-Frontera

La Secretaría Nacional del Ferrocarril de Panamá (SNDF) ha iniciado oficialmente la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III correspondiente a la Fase 1 del proyecto ferroviario Panamá–David–Frontera, en alianza estratégica con la firma internacional WSP.

Esta fase del estudio es esencial para garantizar que el desarrollo del proyecto se lleve a cabo bajo altos estándares de sostenibilidad y respeto por las comunidades y el medio ambiente.

El EsIA, que abarcará desde Panamá hasta Divisa, tiene como objetivo realizar un levantamiento de la línea base ambiental, social y cultural a lo largo del trazado de la Fase 1, que involucra las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé y Herrera. Los trabajos de campo comenzarán en noviembre de 2025 y se extenderán hasta marzo de 2026.

El estudio se llevará a cabo para recopilar la información necesaria para caracterizar las condiciones actuales del entorno y permitir una evaluación socioambiental detallada del proyecto. Además, se definirán las medidas de manejo, prevención, mitigación y compensación ambiental, con el fin de garantizar una ejecución responsable y sostenible que esté en armonía con el medio ambiente y las comunidades locales.

Compromiso con la Sostenibilidad

La ejecución de este estudio se alinea con las normas de protección ambiental de la Banca Multilateral, así como con los más altos estándares internacionales en materia de sostenibilidad. El proceso de investigación ambiental será clave para asegurar que el proyecto ferroviario avance de manera responsable, buscando siempre un equilibrio entre el desarrollo de la infraestructura y la conservación del entorno.

“Este estudio marca un paso fundamental para el proyecto ferroviario. Estamos avanzando de manera responsable, teniendo en cuenta las particularidades de cada comunidad y su entorno natural. Queremos que este proyecto sea un modelo de cómo se puede construir progreso respetando nuestro patrimonio ambiental”, expresó el Ing. Henry Faarup, Secretario Nacional del Ferrocarril.

Fase de Participación Comunitaria

Además de los estudios técnicos, el EsIA incluirá un componente social importante, garantizando que las comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto sean parte activa del proceso. A través de encuestas, entrevistas, reuniones informativas y espacios de diálogo, los residentes podrán expresar sus opiniones y preocupaciones sobre el impacto del proyecto.

“La fase de participación comunitaria es fundamental. Queremos que todos los panameños, especialmente los que habitan en las áreas cercanas al trazado del tren, estén informados y puedan contribuir con su visión. Este tren representa más que infraestructura; es un símbolo de integración, progreso y visión nacional”, añadió Faarup.

Cumplimiento Normativo y Progreso Sostenible

El inicio de estos estudios se lleva a cabo en cumplimiento con el Decreto Ejecutivo N° 1 de marzo de 2023, que regula el Capítulo III de la Ley 41 de 1998, "General de Ambiente de la República de Panamá", y sus modificaciones introducidas mediante el Decreto Ejecutivo N° 2 de 2024.

Con la implementación de este Estudio de Impacto Ambiental, Panamá sigue avanzando en la construcción de una infraestructura ferroviaria moderna y sostenible, alineada con los compromisos internacionales asumidos por el Estado para un crecimiento responsable y equilibrado.

