Inician fase clave de desinfección para restablecer consumo de agua en Azuero

La región de Azuero se prepara para una de las etapas más esperadas en el proceso de recuperación del suministro de agua potable, luego de la contaminación del río La Villa detectada a mediados de este año.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) anunció que inician los trabajos de desinfección del sistema, comenzando con la planta potabilizadora de Llano de Piedras.

Estos trabajos forman parte del plan integral que busca restablecer el consumo humano seguro en todos los sistemas afectados tras la contaminación, incluyendo las potabilizadoras Rufina Alfaro de Los Santos y Roberto Reyna de Chitré.

Según anunció el director del IDAAN, Rutilio Villarreal, los trabajos iniciarán a las 8:00 a.m. del jueves 6 de noviembre y se extenderán por 48 horas, hasta las 8:00 a.m. del sábado 8 de noviembre. Durante este período, el servicio será suspendido en las comunidades abastecidas por la planta.

Una vez restablecido el suministro, las autoridades recalcan que el agua solo podrá utilizarse para aseo e higiene, y que para consumo deberá hervirse previamente durante tres a cinco minutos.

La desinfección de la planta de Llano de Piedras corresponde a la segunda fase del proceso general de rehabilitación sanitaria del sistema hídrico en la región, el cual se realiza de manera coordinada entre el IDAAN y el Ministerio de Salud (MINSA), entidad encargada de validar que el agua cumpla con los parámetros de calidad para consumo humano.

En una etapa posterior, indicó el director del IDAAN, se anunciará la fecha de inicio de la desinfección de las otras plantas, de forma programada, así como de las tuberías, lo cual será determinante para la normalización definitiva del servicio.

Villarreal destacó que la ejecución de los trabajos se lleva a cabo bajo criterios técnicos y sanitarios rigurosos, y que la programación podría variar dependiendo de las condiciones meteorológicas. Para ello, se mantiene una coordinación directa con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Para la población de Chitré y de diversas comunidades de Los Santos, este proceso representa un avance significativo hacia la recuperación total del servicio, que ha estado afectado desde junio por la contaminación en la principal fuente de abastecimiento.

