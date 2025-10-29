Innova-Nation 2025, plataforma para estudiantes, emprendedores y la IA

El día de ayer y hoy se realiza en el Centro de Convenciones de Ciudad del Saber, El Innova-Nation Summit 2025, una de las plataformas educativas más influyentes de la región, que reúne a cientos de estudiantes, docentes y emprendedores para explorar las nuevas fronteras de la inteligencia artificial, la innovación digital y el liderazgo sostenible.

“Cada año somos testigos de una innovación compuesta: una generación que aprende crea y se inspira mutuamente para llevar sus ideas a nuevos niveles. Ver cómo los jóvenes se conectan para transformar su entorno con propósito es el verdadero motor del futuro”, destacó Karin Sempf, directora de Innova-Nation.

Con el lema “Generación IA: Tecnología, Planeta y Futuro”, el encuentro ofrecerá más de 20 talleres y conferencias simultáneas con expertos nacionales e internacionales. Entre los temas más esperados destacan la IA en sus diferentes usos, la creatividad digital, el liderazgo juvenil, la economía circular, el marketing inteligente y el impacto ambiental de la tecnología.

Sempf indicó que desde su creación, Innova-Nation ha impactado a más de 19,000 estudiantes y docentes de más de 350 centros educativos públicos y privados. Con más de 1,500 ideas innovadoras generadas, su legado educativo sigue creciendo gracias a sus alianzas con empresas, universidades y organizaciones internacionales.

Durante el primer día, los asistentes participaron en más de 20 talleres simultáneos, entre ellos:

● “The AI Generation: Your Competitive Advantage in Tomorrow’s Workforce”, dictado por Yoonjung Lera, especialista en educación e innovación de Silicon Valley y fundadora de Lettuce Build

● “Diseña como un PRO con Canva”, dictado por Melitza Gallardo (Alcaldía de Arraiján)

● Data que salva el Planeta: explorando la tierra con Esri (@esripanama)

● “Estrategias de marketing con inteligencia artificial”, dirigido por Hubert Thompson (Quattro Medios Digitales)

● “Agua e impacto ambiental de los centros de datos de IA”, a cargo de Ángel Medina (Dell)

● Jaime Alemán, primer panameño en ir al espacio también brindó sus experiencias y forma de vida.

En dicho lugar había una zona llamada Nunca Pares de Aprender, misma que ofrece experiencias adaptadas a diferentes edades, desde los 10 hasta los 25 años, con talleres sobre bienestar digital, finanzas personales, storytelling, salud mental y creatividad. Una oportunidad única para descubrir talentos y desarrollar habilidades clave para la era digital.

También se presentó el Innova Market, una vitrina para jóvenes emprendedores entre 10 y 25 años que sueñan con mostrar sus ideas, proyectos y marcas ante cientos de visitantes. El espacio fomenta la colaboración y el espíritu empresarial, brindando a los participantes la posibilidad de exhibir, vender y conectar con mentores y aliados estratégicos.

Además, los reflectores están sobre los finalistas de los programas Generación Planeta y Pitch Challenge, donde equipos de todo el país presentarán soluciones innovadoras para proteger el medio ambiente, impulsar negocios sostenibles y fortalecer la economía verde. La jornada culminará con la premiación a los proyectos más destacados por su impacto social, creatividad y viabilidad.

“Innova-Nation es más que un evento, es un movimiento que despierta la curiosidad, el pensamiento crítico y el compromiso social de los jóvenes. Queremos que cada participante descubra que puede ser protagonista del cambio”, recalcó Sempf.