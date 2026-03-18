Instrumentadores y enfermeras se sacan los trapitos sucios en plena Asamblea

Un verdadero campo de batalla se vivió en la subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, donde instrumentadores quirúrgicos y enfermeras protagonizaron un explosivo enfrentamiento durante la discusión del polémico proyecto de ley 255.

La sesión, que debía centrarse en otorgar idoneidad a los instrumentadores quirúrgicos, terminó convertida en un cruce de acusaciones sin filtro.

Por un lado, los instrumentadores dispararon con todo, señalando a enfermeras y técnicos de actuar con “falta de humildad y egoísmo y de no acordarse cuando trabajaban sin títulos”.

Pero la respuesta no se hizo esperar. Las enfermeras contraatacaron con dureza, acusándolos de “hacer mercadeo con la salud” y de pensar únicamente en el dinero, encendiendo aún más los ánimos dentro del recinto legislativo.

El ambiente se tornó tan tenso que por momentos parecía salirse de control, evidenciando una fractura profunda dentro del sector salud que podría tener consecuencias más allá del debate.

En medio del caos, la diputada Yarelis Rodríguez, presidenta de la subcomisión, intentó poner paños fríos actuando “salomónicamente”. La legisladora advirtió que el Ministerio de Salud debe intervenir para supervisar la proliferación de títulos técnicos en distintas áreas, dejando claro que el problema va más allá de este proyecto de ley.

Mientras tanto, la polémica Ley 255 sigue generando chispas… y todo apunta a que este conflicto apenas comienza.