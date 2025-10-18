Integración y prevención: Aeronaval impulsa fútbol para jóvenes en riesgo

Con el objetivo de prevenir la violencia juvenil y fortalecer la relación con las comunidades, el Servicio Nacional Aeronaval creó el equipo Brigada Atlántica Costa Arriba de Colón, integrado por 47 adolescentes de zonas vulnerables como Palmira, Cuango, Miramar y Santa Isabel.

La iniciativa, parte del programa G.R.E.A.T., promueve el deporte y la educación como herramientas contra la delincuencia. El único requisito para los jóvenes es mantenerse dentro del sistema escolar. Cada semana, son trasladados a entrenar en Alto de Los Lagos, recorriendo hasta cuatro horas de viaje.

En julio, el equipo debutó en la liga provincial de Barrio Norte, y ocho jugadores fueron seleccionados para el torneo nacional, que inicia el 25 de octubre.

El proyecto, liderado por el mayor Francisco Perea y la subteniente Michell Bárcenas, busca expandirse a otros distritos de Colón. Cuenta con el apoyo de la Zona Libre y la Gobernación, y es considerado un modelo de integración social a través del deporte.