Veraguas: Docentes reclaman por ausencia de apoyo alimenticio en capacitaciones

Docentes que participan en jornadas de capacitación en distintos centros educativos de la provincia de Veraguas manifestaron su inconformidad ante la falta de apoyo por parte del Ministerio de Educación (Meduca), al asegurar que durante las actividades no se les proporcionó ni siquiera agua para mitigar el cansancio propio de las extensas sesiones de orientación.

El malestar aumentó luego de que una docente tuviera que retirarse de una de las aulas de capacitación tras presentar un desmejoramiento en su estado de salud, presuntamente debido a la falta de alimentación durante la jornada.

Según relataron sus compañeros, la educadora no había podido merendar ni ingerir alimentos mientras se desarrollaban las actividades programadas.

Los maestros indicaron que, en algunos planteles, para sobrellevar la fatiga y el hambre, lo único disponible para la venta era pixbae o alguna chicha, lo que calificaron como insuficiente ante las largas horas de capacitación.

Iván Rodríguez, miembro activo de la Asociación de Educadores Veragüenses, sostuvo que el Ministerio de Educación “no aportó un solo centavo para la alimentación de los educadores”, lo que obligó a muchos a soportar condiciones difíciles durante las jornadas.

“No se trata de un lujo, sino de condiciones mínimas para poder rendir adecuadamente en actividades que son obligatorias y forman parte de nuestro compromiso profesional”, expresó.

Los docentes hicieron un llamado a las autoridades educativas para que en futuras capacitaciones se garantice, al menos, la hidratación y algún tipo de refrigerio, considerando que estas jornadas forman parte del calendario oficial y son fundamentales para el fortalecimiento académico del personal docente.

Hasta el momento, el Ministerio de Educación no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estas quejas.

A últimas horas de este jueves, una fuente en el Ministerio de Educación que pidió la reserva de su identidad informó que hubo un comunicado de la institución que fue bajado de la página del MEDUCA, que dejaba entrever que no había esa logística de merienda o almuerzo para los educadores en capacitación porque era una sola jornada de pocas horas.