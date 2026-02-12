¡Oficial! Mulino va pa’ Miami: Trump lo invita a cumbre de jefes de Estado

El presidente José Raúl Mulino ya tiene en mano la notificación oficial. Está invitado a la reunión de jefes de Estado que convocó Donald Trump y que se hará el 7 de marzo en Miami. La confirmación llegó por la vía diplomática, sin ruido, pero con peso político.

El encuentro será en Miami, y reunirá a varios mandatarios de la región. Según medios internacionales, también fueron llamados Javier Milei, Rodrigo Paz, Daniel Noboa, Nayib Bukele, Nasry Asfura y Santiago Peña. La mesa promete estar movida.

Antes de que llegara el aviso formal, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya le había adelantado el dato a Mulino el pasado 21 de enero. En esa cumbre se espera que se hablen temas geopolíticos, movimientos en la región y el nuevo tablero político del continente.

Ahora queda ver qué postura llevará Panamá a esa reunión. Porque cuando los grandes se sientan a conversar, siempre hay decisiones que después repercuten en casa.