INTENSAS LLUVIAS AZOTAN BOQUETE Y CAUSAN AFECTACIONES

Los bomberos de Boquete, perteneciente a la Zona Regional de Chiriquí, se encuentran realizando evaluaciones de daños tras las fuertes lluvias registradas y que han obligado al Ministerio de Educación a suspender las clases en ese distrito.

Hasta ayer, se reportaban afectaciones producto del desbordamiento de quebradas en distintos puntos del distrito, incluyendo áreas como la entrada de El Salto, el centro del pueblo, Josefa Montero, El Tropezón, Palo Alto, la quebrada La Sumbona, Eco Park y Casa Vieja.

El teniente coronel José Luis Bandini, comandante II Jefe de la Zona Regional de Chiriquí, informó que el personal de la estación de Boquete, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil, continúa en labores de verificación de daños y monitoreo de las zonas vulnerables, con el objetivo de garantizar la seguridad de los residentes y atender cualquier situación que se presente producto de los torrenciales aguaceros.

Asimismo, se informó que se mantiene un contingente preparado para brindar apoyo en caso de que las condiciones climáticas empeoren, mientras que el personal voluntario se encuentra en estado de alerta siguiendo las directrices del Comando de Incidente.