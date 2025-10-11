Intensifican vigilancia fitosanitaria contra la broca del café

Técnicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Regional de Colón, llevaron a cabo una jornada de prospección para monitorear las poblaciones de la broca del café (Hypothenemus hampei), considerada una de las principales plagas que afectan este cultivo a nivel mundial.

La actividad se realizó en las parcelas de café ubicadas en la Finca Agroforestal Madroñal, en el corregimiento de San Juan, distrito de Colón, como parte del plan de vigilancia fitosanitaria que impulsa la institución en las zonas productoras de café de la región.

La broca del café es un pequeño gorgojo que penetra el grano, provocando daños que afectan la calidad y el rendimiento del producto final. Esta plaga representa una de las amenazas más severas para la caficultura y está presente en casi todos los países productores.

Durante la evaluación técnica, se identificaron acciones orientadas al control efectivo de la plaga, incluyendo la instalación estratégica de trampas con feromonas, una técnica utilizada para reducir la población de adultos y mitigar su impacto en la producción.

Estas supervisiones están dirigidas a garantizar la sanidad vegetal en la provincia y a fortalecer la productividad del sector cafetalero, en coordinación con agricultores y especialistas.

