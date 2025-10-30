InterEnergy impulsa a empresas locales hacia una economía baja en carbono
El líder regional en soluciones energéticas limpias, InterEnergy Group, reafirmó su compromiso con la transición hacia una economía baja en carbono.
Esto se dio al entregar certificados I-REC a sus clientes, que de manera particular desde 2018, están consumiendo horariamente energía renovable 100 % certificada y trazable de su iniciativa SER (Suministro de Energía Renovable), diferenciándose del resto de los grandes clientes del mercado en Panamá.
Dicho ideal creado a partir del compromiso de InterEnergy en la Clinton Global Initiative, SER se ha consolidado como una plataforma que permite a grandes consumidores operar con energía de fuentes limpias, fortaleciendo su competitividad y reduciendo su huella ambiental.
Desde su lanzamiento en 2018, el programa ha suministrado más de 758 000 MWh de energía renovable, evitando la emisión de 363 284 toneladas de CO₂ —equivalentes a retirar más de 121 000 vehículos de circulación— y generando ahorros superiores a 17.5 millones de dólares frente a la tarifa regulada.
“La sostenibilidad no se alcanza con discursos, sino con decisiones de inversión y gestión inteligente de los recursos. SER demuestra que es posible reducir emisiones y costos al mismo tiempo. Es energía limpia que también mejora la rentabilidad y la resiliencia de las empresas”, destacó Mónica Lupiañez, directora ejecutiva, gerente país de Panamá y vicepresidente corporativa de Renovables de InterEnergy Group.
Además, el programa se sustenta en un portafolio diversificado que combina generación solar, eólica e hidroeléctrica, entre los que destacan el Parque Solar Ikakos en Chiriquí y el Parque Eólico Laudato Si’ en Coclé, el más grande de Centroamérica y el Caribe.
Durante la entrega de certificados, InterEnergy Group organizó el panel “¿Cómo impulsar rentabilidad y sostenibilidad en las empresas?”, un espacio de diálogo en el que participaron José Ramón Gómez, especialista líder regional de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Eduardo Atehortua Barrero, socio de Cambio Climático y Sostenibilidad, Strategy, Risk and Transactions (SRT) de Deloitte; Margarita Toro, gerente de Manufactura de Coca-Cola Femsa y, Liliana Morales, directora de Promoción y Relacionamiento de la Secretaría Nacional de Energía de Panamá, quien moderó el panel orientado a explorar cómo la sostenibilidad puede integrarse efectivamente en los modelos de negocio.
Los panelistas coincidieron en que la descarbonización empresarial exige pasar del compromiso a la ejecución, incorporando criterios ambientales, sociales y de gobernanza en las decisiones de inversión, compras y operaciones. Asimismo, destacaron que la articulación entre sector privado, banca de desarrollo y gobiernos es esencial para escalar proyectos de energía renovable, movilidad eléctrica y eficiencia energética que realmente transformen la matriz productiva de la región.