Inundaciones y deslizamientos en Portobelo dejan 127 afectados

Aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas hasta el 5 de noviembre de 2025.

 

Más de 100 personas resultaron afectadas por las intensas lluvias que causaron inundaciones y deslizamientos de tierra en varias zonas del distrito de Portobelo, en la Costa Arriba de Colón, la tarde del lunes 3 de noviembre. La situación se prolongó durante varias horas, dejando un saldo significativo de daños en algunas comunidades.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (Sinaproc), la mayor afectación se registró en el área conocida como La Ciénaga, donde 25 familias fueron impactadas por el temporal. En total, 127 personas se vieron afectadas, entre ellas 65 mujeres, 55 menores de edad y 2 personas con discapacidad.

En La Ciénaga, además, se produjo un deslizamiento de tierra que afectó dos viviendas. Afortunadamente, no se han reportado personas fallecidas, heridas ni desaparecidas debido al mal tiempo en la región de Portobelo. El Fuerte San Lorenzo resultó afectado con inundación.

Coclé

Por otro lado, en la provincia de Coclé, las fuertes lluvias del lunes provocaron el desbordamiento de un lago natural en el sector de Bijagual, en el distrito de Antón. El incidente afectó a una vivienda donde residían cinco personas, aunque no se reportaron víctimas.

Alertas vigentes

Además, se mantiene la Alerta Verde para 31 distritos de las provincias de Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Comarca Ngäbe-Buglé, Panamá, Veraguas y Darién.

 

