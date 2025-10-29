Inversión de carriles para el largo fin de semana por Fiestas Patrias



Con motivo de las Efemérides Patrias y el esperado aumento en el flujo vehicular hacia las playas e interior del país, la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional ha anunciado un dispositivo de inversión de carriles, que se implementará desde el viernes 31 de octubre hasta el 5 de noviembre, con el fin de garantizar un tránsito más fluido y seguro.

Detalles del operativo:

Operativo hacia el interior:

Viernes, 31 de octubre

2:30 p.m. - 7:00 p.m.

5 carriles hacia el interior (Arraiján) en la Avenida de Los Mártires (Arraiján cabecera, Burunga).

3 carriles hacia La Chorrera, iniciando a las 3:30 p.m., desde el Puente de Burunga hasta TCT (Vista Alegre).

Sábado, 1 de noviembre (40 km)

6:00 a.m. - 6:00 p.m.

3 carriles hacia el interior de la Avenida de Los Mártires (Arraiján cabecera, Burunga).

Domingo, 2 de noviembre

2:00 p.m. - 6:00 p.m.

3 carriles hacia el interior de la Avenida de Los Mártires (Arraiján cabecera, Burunga).

3 carriles hacia La Chorrera, con inicio en El Nazareno (La Chorrera) y culminación en Campana (Capira).

Desde Sajalices (Capira) hasta San José (San Carlos).

Operativo de retorno:

Lunes, 3 de noviembre y martes, 4 de noviembre

8:00 a.m. - 6:00 p.m.

3 carriles de retorno desde Campana (Capira) hasta El Nazareno (La Chorrera) y desde San José (San Carlos) hasta Sajalices (Capira).

Se recomienda a los conductores estar atentos a las señalizaciones y respetar las indicaciones del personal de tránsito para evitar congestionamientos y garantizar la seguridad en las vías.