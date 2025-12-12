Investigan a representante de Tortí por venta de jamones en Panamá Este

Panamá- Euclides Pimentel Delgado, representante de corregimiento de Tortí, en Chepo, por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), será investigado por la Fiscalía Anticorrupción por el delito contra la administración pública, debido a la presunta venta y distribución de bolsas navideñas del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), tras una denuncia presentada ante la institución.

Nilo Murillo, director general del IMA, divulgó el nombre del señalado en una conferencia en la que, además, explicó que desde las 5:30 a.m. y hasta alrededor de las 8:30 a.m. de este viernes se adelantó una diligencia de allanamiento y registro en la residencia donde se encontraban las cajas con productos de la bolsa navideña que vende la entidad. Durante la diligencia se recuperaron 17 bolsas navideñas y 9 jamones.

Por este caso fue retenida hoy para investigación la persona que mantenía las bolsas en su casa y que fue quien denunció el ilícito vía WhatsApp al IMA, ya que las cajas con los productos estaban en su residencia.

Durante el proceso serán llamados a declarar todas las personas que se determinen que fueron testigos del ilícito para señalar a los que participaron y también a todos los que sean señalados directamente por el enunciante primario, indico Murillo.

Murillo lamentó lo ocurrido e hizo un llamado a todos los representantes de corregimiento, alcaldes y diputados: "¿Se dan cuenta cómo yo hablaba hace unos días? Esta es una manera de cuidarlos a ustedes, de evitar situaciones. Entiendo que probablemente en tiempos pasados esto se daba, pero estamos en una nueva era en donde tenemos una Contraloría y una formación apegada a los reglamentos que la ley establece", por lo que —aclaró— mientras esté al frente de esta o cualquier otra institución, se actuará conforme a lo que la ley establece.

Murillo cree que quizás lo que hacían era comprar las bolsas navideñas a través de terceras personas para regalarlas o revenderlas, como una forma de clientelismo político, para tratar de beneficiar a las personas a las que entregaban los productos.

El jefe de la cartera del IMA dejó claro que la conducta denunciada "es un delito penado por ley", porque se está utilizando un programa nacional para aprovecharse "en una situación política que no es la correcta".